Faut-il continuer à tuer les requins en Nouvelle-Calédonie ?

LA GRANDE EXPLICATION. À Nouméa en Nouvelle-Calédonie, le requin a attaqué l'homme une dizaine de fois en cinq ans, tuant sept personnes. En réaction, des campagnes d'abattages ont été lancées, suscitant l'indignation d'ONG, de scientifiques, d'habitants et de représentants kanaks. Tuer les requins, est-ce vraiment la solution ? Et une cohabitation est-elle possible ? Pour comprendre, Lucas a recueilli le témoignage de Brigitte Do, victime d'une attaque en début d'année. Il a également écouté les arguments des autorités, des pro-abattage et des défenseurs des requins. Enfin, il a interviewé Claude Maillaud, médecin, et Johann Mourier, chercheur, qui étudient ces prédateurs depuis de nombreuses années. Voici ce qu'il a appris.