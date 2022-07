Femmes & agricultrices : Élodie

Femme et agricultrice : c'est simple et très compliqué à la fois." Dans sa ferme depuis 10 ans, Élodie s'occupe de tout : animaux, pâturages, travaux des champs, commercialisation... Des projets menés à bien grâce au soutien du programme d'accompagnement "Femmes & Bio" de la FNAB et la Fondation RAJA-Danièle Marcovici. Elle raconte