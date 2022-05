Fire Drill Fridays, le combat de Jane Fonda pour le climat

Fire Drill Fridays, le mouvement écolo de Jane Fonda

Tous les vendredis, la mythique actrice manifeste pour le climat. Elle s’inspire du mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg.

Malgré de nombreuses arrestations depuis octobre 2019, l'actrice Jane Fonda continue de manifester devant le siège du congrès américain chaque vendredi. « L’objectif est de faire prendre conscience de l'urgence climatique. Comme Greta Thunberg le dit : "On doit agir comme si notre maison était en feu, car elle est en feu !" » s’exclame-t-elle.

Des centaines de milliers de personnes en quelques mois

Inspiré du mouvement Fridays for Future lancé par Greta Thunberg, les Fire Drill Fridays réunissent de nombreux activistes et plusieurs célébrités comme Martin Sheen, Lily Tomlin, Ted Danson, Joaquin Phoenix… Ce dernier est un fervent défenseur de la cause animale et environnementale : « Une chose dont on ne parle pas souvent dans les mouvements environnementaux ou dans les conversations sur le changement climatique, c’est que l'industrie de la viande et des produits laitiers est la troisième cause principale du changement climatique. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant et demain, c’est faire un choix sur ce que vous consommez. »

Les Fire Drill Fridays sont co-organisés avec des associations environnementales comme Greenpeace. Le mouvement a déjà rassemblé des centaines de milliers de personnes en quelques mois. En 2020, les Fire Drill Fridays vont même s’exporter dans d'autres villes américaines : la première action en dehors de Washington a eu lieu à Los Angeles le 7 février. « La Californie est l'un des plus gros États producteurs de pétrole. C'est aussi la cinquième plus grande économie au monde. On a déjà plus de pétrole en cours d’exploitation et de projets pétroliers en activité que ce que le climat peut supporter. Ils doivent être stoppés ! Les enfants de Californie sont plus importants que les profits de l'hydrocarbure ! » argumente Jane Fonda.