Ici, David Monteiro répare les baskets. Comme cette paire de Nike Internationalist, dont il change entièrement les semelles usées par le temps. “J'ai enlevé la semelle d'origine. J'ai poncé, j'ai déjà mis la colle sur les deux parties et on va réactiver la colle au décapeur thermique. On nettoie la gomme, on pose une crème désoxydante. On la cellophane et on la met aux UV” décrit David Monteiro, fondateur de Sneakers Atelier. En entrant dans son atelier, souvent, les gens sont étonnés de voir qu’il est possible de réparer une paire de basket pour la rendre comme neuve. “Ils disent : "Ouais, mais c'est bizarre, parce que c'est du plastique, c'est du caoutchouc. Je dis : "Oui, mais tout type de réparation est possible, en fait” commente le fondateur, qui indique que “80 % des réparations sont possibles sur les paires de baskets”.

Cela fait dix ans que David Monteiro est “dans le milieu de la basket”. “J'ai commencé la customisation de baskets en 2013. C'était souvent changer les couleurs, peindre des motifs ou faire des dégradés. Des trucs assez standards. Je suis parti en 2015 en reconversion professionnelle, en CAP de cordonnerie. J'ai découvert cette année-là le métier de bottier. Et là, je me suis dit : ah ouais, le Graal ultime pour moi. Donc je suis allé passer un deuxième CAP. Donc j'ai été diplômé deux fois de CAP, cordonnier et bottier, et c'est là où j'ai absolument tout appris”.

Si la grande majorité de ses clients veulent faire réparer leur paire de chaussures, c’est parce qu’ils ont “des histoires qui viennent avec, ils ont vécu tel moment de leur vie avec cette paire, donc ça leur fait rappeler ce moment-là quand ils voient la paire. Au lieu de la jeter, le fait de la restaurer, cela prolonge sa vie et aussi finalement ce souvenir” affirme le fondateur du Sneakers Atelier. Ce métier allie sa passion pour les baskets mais aussi ses convictions écologiques. “Avoir ce pouvoir de redonner vie aux baskets grâce à mes connaissances et pouvoir faire quelque chose pour l’environnement, bah, c’est tout bénéf”.

Il espère réveiller les consciences et faire comprendre que la grande majorité des baskets ne sont pas bonnes à mettre à la poubelle. Il est tout à fait possible de les réparer pour un coût moindre. Il conclut : “Il y a pas mal de gens qui m'ont connu là récemment et qui sont quand même passés par l'atelier avant de jeter leurs baskets. Et quand je leur ai dit que ce n'était pas grand-chose et qu'il allait y en avoir pour quelques petites dizaines d'euros de réparation, ils me fixaient à me demander si j'allais vraiment faire pouvoir faire quelque chose, si j'allais bien le faire, sachant qu'à la base, ils voulaient les jeter. Donc ils ont quand même questionné tout ça. On a complètement perdu cette mentalité de “on peut réparer quelque chose, on peut essayer de faire", c'est quelque chose qu'il faut essayer de réinstaurer dans les mentalités des gens et dans leur façon de consommer aussi”.

