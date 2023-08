Il évacue les personnes des plages cernées par les flammes en Algérie

“On ne pouvait même pas respirer”





En Algérie, en Grèce, en Sicile, la Méditerranée est touchée par de violents incendies. En Algérie, les pompiers sont parvenus à venir à bout ce mercredi des incendies, qui ont duré plus de 48 heures, bien que le bilan humain soit lourd. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, sont décédées. Selon Ouest France, 16 personnes auraient été brûlées vives dans leur fuite près de Toudja.

L'entraide des Algériens face aux incendies en Kabylie





À Béjaïa, Amine Mazouz, un citoyen algérien a utilisé son bateau de vitesse pour porter secours aux personnes en détresse. “On ne pouvait même pas respirer. C'était incroyable mais vrai. Il faut le voir pour y croire, sincèrement. Tout ça a brûlé. Des montagnes et des montagnes... On a essayé de tout faire, on a essayé d'évacuer tout le monde, sincèrement.”

Pour récupérer le plus de personnes possibles, Amine Mazouz partait du port de Tala Guilef pour aller jusqu’à la côte, récupérer les personnes dans le besoin pour les ramener et leur donner les premiers secours. “On a pris les bateaux et on a commencé à rentrer dans les plages pour évacuer tout le monde. Il y avait des gens incroyables. Ils étaient vraiment choqués, avec la peur et tout, j'en parle pas. À partir de 4h, 5h du matin, les forces de l'ordre ont bloqué les routes, parce que les flammes commençaient à rentrer sur les routes. Automatiquement, on a commencé à évacuer les gens côté mer pour éviter plus de dégâts. On a essayé de sauver et d’évacuer tout le monde, les habitants ont ramené des citernes, des bidons d'eau, des bouteilles d'eau minérale, ramené de la glace pour nous rafraîchir, pour nous aider, ils ramenaient des sérums salés parce que l'on ne pouvait pas ouvrir nos yeux avec les cendres.”

Comment la forêt se régénère après un incendie





Dans ces incendies, il explique que tout l’écosystème a été touché, impactée. “Tout a brûlé: les animaux, les forêts...Il ne reste plus rien du tout. Il y a beaucoup de dégâts matériels et humains.” Pour le moment, aucune aide n’a été mise en place pour aider les citoyens qui ont perdu leur domicile dans les flammes, selon Amine Mazouz. Pour le moment, celui-ci indique que certains feux s’allumeraient autour de Béjaïa. “On prévoit, pour les jours à venir, d'aider tous les nécessiteux qui ont besoin d'aide et de planter surtout les arbres, parce que les forêts, sur la côte ouest de Béjaïa, il ne reste plus rien du tout, que des cendres.” Il s’agit du troisième été de suite que le pays est touché par des vagues mortelles de feux de forêt.

Les incendies risquent de se multiplier