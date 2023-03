Il prépare “les forêts du futur”

Dans les forêts françaises, le changement climatique a déjà un impact. Les sécheresses accélèrent la prolifération d’insectes nuisibles pour les arbres, entrainant notamment la mort des épicéas. Alors dans cette forêt de la Nièvre, on prépare “les forêts du futur” : des forêts plus résilientes, plus diversifiées et plus adaptées aux dérèglements climatiques. C’est le projet “AXA Forests for Good”. Explications avec Maxence, enseignant-chercheur à AgroParisTech.