Il refuse d'avoir une voiture et pratique l'autopartage

Mathieu vit à Bordeaux, et pour lui, la priorité pour ses déplacements, c'est le vélo. La voiture, c'est en dernier recours, alors quand il en a besoin, il la loue en autopartage, moins cher et plus écologique. Il nous raconte pourquoi, selon lui, c'est la bonne alternative.