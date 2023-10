Ils fabriquent des planches de surf grâce à l’impression 3D

"Je suis fier d'avoir une équipe passionnée qui vient tous les matins en ayant envie de créer une petite révolution à son échelle." Pour répondre aux exigences environnementales et techniques des surfeurs, Sylvain et Léo ont créé Wyve, une entreprise qui fabrique des planches grâce à l’impression 3D. Brut est allé les rencontrer à Anglet pour comprendre l'impact local de ce projet 100 % made in France.