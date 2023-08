Ils font craquer nos animaux, c'est dangereux ?

“Il faut bien bien veiller à aller voir quelqu'un de diplômé”





“La distinction entre chiropraxie et ostéopathie peut être parfois un peu floue. Autant, en médecine humaine, on fait bien la différence, autant, en médecine vétérinaire, nous, en France, la chiropraxie est déterminée comme une branche de l'ostéopathie, alors que souvent, à l'étranger, on utilise ce terme de chiropraxie pour déterminer les thérapies manuelles au sens large. Une chose est certaine, la chiropraxie animale n'est pas reconnue en France” explique Jessica Zoccoli, vétérinaire. La spécialiste indique que “les actes médicaux sont réservés aux vétérinaires et parfois, par délégation, à certains spécialistes, comme les ostéopathes animaliers, qui, eux, sont reconnus, avec un diplôme validé par les instances officielles. Ces ostéopathes animaliers officiels, donc diplômés et reconnus par l'Ordre des vétérinaires, sont habilités à faire ces thérapies de manipulation globale, dont des actes de chiropraxie”.

Selon Jessica Zoccoli, vétérinaire, “les manipulations qu'on voit un peu partout sur ces vidéos en ce moment, elles sont clairement là du sensationnel. On n'a jamais entendu un craquement d'une telle ampleur sur un yorkshire. Cependant, ce sont des actes qui sont possibles et pratiqués. Ce que l'on voit sur ces vidéos, ce sont les actes les plus sensationnels de ces thérapies manuelles. Souvent, on a l'impression que si on ne craque pas, c'est que ça ne marche pas, alors que c'est complètement faux. C'est sûr que s'il y a un soulagement à court terme, à long terme, on peut se demander quels sont les bénéfices de ces forces externes très puissantes appliquées sur des animaux, encore une fois, aussi petits que le yorkshire”.

“Comme en médecine humaine, l'ostéopathie animale n'a plus à faire ses preuves”





Par ces thérapies manuelles, sont exécutés des manipulations du squelette, des muscles, “mais encore des viscères ou des flux énergétiques qui redonnent à l'organisme une mobilité globale et donc un confort. S'il sont prodigués par quelqu'un de compétent, ces gestes que l'on voit peuvent effectivement soulager à court terme. Cependant, on voit bien que les animaux ne sont pas en confiance et ne sont pas confortables dans ces manipulations. Je préfère, à titre personnel, des thérapies où on travaille plus en coopération et plus en douceur” précise la vétérinaire certifiée avant d’ajouter : “Le risque de faire appel à une personne non compétente pour manipuler son animal, c'est évidemment d'obtenir l'effet inverse, avec la création de douleurs, voire, dans les cas les plus graves, s'il y a une pathologie sous-jacente, comme la hernie discale, ça peut aboutir jusqu'à la paralysie. Comme en médecine humaine, l'ostéopathie animale n'a plus à faire ses preuves. Que ce soit en traitement d'une douleur ou en prévention, suite à une rapide croissance par exemple, les bienfaits sont évidents. Il faut bien en revanche veiller à aller voir quelqu'un de diplômé”.

