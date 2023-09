Ils ont créé un refuge pour animaux

“La particularité, c’est que les animaux sont en semi-liberté et ne sont plus en cage." Ici, au refuge de l’Écureuil sur le Vieux Chêne, les animaux abandonnés et maltraités sont recueillis par Sandrine et Bruno. Et leur refuge, ils ont pu le financer grâce à la générosité des personnes qui ont participé à leur cagnotte Leetchi. Ils racontent.