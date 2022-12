Ils vivent dans un immeuble coopératif qu’ils ont fait construire

“On n’a pas eu à payer un promoteur au prix du marché”

“Ici, la particularité, c’est que l’immeuble a été sorti de la spéculation immobilière et on a un statut particulier en tant que coopérateurs-coopératrices, on est à la fois propriétaires et locataires, et donc on a des espaces en commun en plus d’avoir notre propre appartement à chacun, chacune.” Alicia Paturot habite à Abricoop, une coopérative d’habitants qui ont eux-mêmes fait construire leur immeuble, pour y vivre plus écologiquement, et hors de la spéculation immobilière.

Alexis Robert, 81 ans, présente l'écolieu qu'il a fondé

“On a des chambres d’amis à partager en commun”

L'immeuble compte beaucoup de pièces communes, utilisables par tous les habitants. "Donc là, on a la chambre d'amis du 1er étage, il y a 3 chambres d'amis ici. Plutôt que chacun, chacune ait une chambre d'amis dans son appartement, on a des chambres d'amis à partager en commun, quand par exemple on a un proche qui vient: un frère une sœur, un invité, des randonneurs, des associations qui veulent découvrir Abricoop", ajoute Alicia.

Thomas Berthet est l'un des fondateurs d'Abricoop. Avec les autres habitants, ils ont pris l'initiative de créer une buanderie, où ils partagent les machines à laver. "C'est comme une voiture ou une perceuse. La plupart du temps, c'est arrêté. Une machine à laver, ici, elle va être beaucoup plus productive, elle va tourner beaucoup plus souvent et ça évite d'en acheter, avec l'empreinte écologique que ça représente, 17 au lieu de 4, comme on a ici, et en plus, pour nous-mêmes, c'est une contrainte très faible et c'est même un avantage, puisqu'on a de la place libérée dans nos logements."

“On fonctionne par consentement”

Mais comment fonctionne, concrètement, une coopérative comme Abricoop? "L'un des intérêts d'être en coopérative d'habitants comme ça, c'est qu'on n'a pas eu à payer un promoteur au prix du marché non plus. On a eu besoin d'un partenaire professionnel, un bailleur social, pour faire construire l'immeuble. Ça, c'est quand même un métier, mais on n'a pas eu à verser la marge importante qu'on aurait dû verser à un promoteur immobilier."

Ainsi, les décisions qui impactent la vie et les parties communes doivent être prises par tout le comité comme l'explique Sylvain Guignard, lui aussi habitant. "On fonctionne par consentement, en fait, qui est un peu différent du consensus. Consensus, en gros, on est tous d'accord. Le consentement, c'est que personne ne s'oppose à la décision qui est prise, il n'y a pas de véto, on va dire." Pour Marion Robert, elle aussi dans la coopérative, la différence d'avis ne freine pas forcément la continuité de leurs projets. "À partir du moment où on partage le même socle de valeurs, on a envie de faire vivre ce projet commun là, ça se fait de manière assez fluide."