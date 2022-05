Initiative low-tech : approvisionner des villages en eau sans électricité

La pompe bélier, un moyen de pomper de l’eau sans électricité

Corentin de Chatelperron, ingénieur et aventurier français, parcourt le monde à la découverte d'inventions écologiques. Aux Philippines, il rencontre des gens qui installent des pompes béliers : un système hydraulique de plus de 200 ans.

La pompe bélier permet de pomper de l’eau sans utiliser d’électricité. La communauté AIDFI ( Alternative Indigenous Development Foundation) s’occupe d’installer ces fameuses pompes béliers aux Philippines. Leur commerce se développe particulièrement bien, notamment en raison du réchauffement climatique. En effet, la saison sèche dure de plus en plus longtemps et de nombreux villages n'ont plus accès à l'eau potable.

Ce sont surtout les villages en hauteur qui n’ont pas accès à l’eau potable. Le système de la pompe bélier est particulièrement efficace pour acheminer l'eau très haut, en utilisant la pression de la rivière comme force de pompage, sans aucune électricité. Lors de son voyage aux Philippines, Corentin de Chatelperron qui fait le tour du monde dans le but de découvrir des inventions écologiques, a pu constater, avec l’aide d’AIDFI, comment fonctionne la pompe bélier.