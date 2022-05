Inondations en Inde : un homme sauve des animaux in extremis dans le parc national de Kaziranga

Cet écologiste indien sauve les animaux des inondations

Manoj Gogoi les sauve avant qu’ils ne traversent les routes, et les relâche dans la nature.

Des centaines d'animaux ont perdu la vie lorsque 85 % de la surface du parc national de Kaziranga, dans l'État indien d'Assam, ont été inondés. L’écologiste Manoj Gogoi a pu sauver nombre d’entre eux.

Un risque d'être heurté par les véhicules

Car au moment des inondations, les animaux migrent généralement vers les hauteurs plus sûres des collines de Karbi Anglong. Mais pour y arriver, ils doivent traverser une route nationale. Ils s'exposent ainsi au risque d'être heurtés par les véhicules qui passent.

Manoj Gogoi a œuvré jour et nuit pour sauver le plus d'animaux possible. Pourtant, l’écologiste estime que ce n’est pas assez. Il souhaite aujourd’hui le Centre de secours des animaux local intervienne avant que d'autres vies ne soient perdues. Pour cet homme qui a grandi autour du parc national, la conservation de la faune est quelque chose de primordial.