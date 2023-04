L'écoconception : comment la marque Soöruz conçoit des combinaisons à base de coquilles d'huitre

"On a repris tous les produits de la collection de A à Z et on a regardé comment on pouvait réduire l’impact environnemental" Cette combinaison de surf n’est pas comme les autres : elle est fabriquée à base de coquilles d’huitres. Voilà comment ce produit a été repensé grâce à l’écoconception. Avec l'ADEME.