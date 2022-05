L'oryctérope du Cap

C’est quoi, un oryctérope ?

Cet animal nocturne aux grandes griffes et longues oreilles peut manger jusqu'à 50.000 fourmis en une seule chasse.

On le retrouve à travers toute l'Afrique, dans le désert, essentiellement dans le Sahara. Cet animal nocturne, quitte chaque nuit sa tanière pour aller se nourrir de fourmis. Il peut en manger jusqu'à 50.000 en une seule chasse ! C'est l’oryctérope, un animal si singulier dans la classification qu'il a son propre ordre : les Tubulidentata.

Admiré pour sa capacité à s'attaquer à des colonies entières d'insectes

Il s'hydrate en mangeant essentiellement et boit donc très peu. Grâce à ses griffes puissantes, il perce rapidement les nids d’insectes. Il possède une langue de 30 cm pour explorer chaque galerie, et sa peau épaisse le protège des morsures. et sa peau épaisse le protège des morsures.

Dans les cultures africaines, il est admiré pour sa capacité à s'attaquer à des colonies entières d'insectes dangereux, comme les fourmis égyptienne. Dans la mythologie, il prête ses traits à Seth.