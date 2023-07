L’ennemi de l'environnement, le suremballage

Dans les rayons des supermarchés, les consommateurs retrouvent souvent de nombreux emballages alimentaires et notamment du suremballage, que l’on appelle le “blister” et qui est le plus souvent en plastique. Depuis 2020, la loi AGEC "Anti-gaspillage pour une économie circulaire" vise à réduire l'utilisation du plastique jetable. Mais qu’est-ce que cela donne aujourd’hui, en 2023 ? La question a été posée à Marine Bonavita, chargée de projet pour Zero Waste France, qui rend son constat.

“Si on prend l'exemple des crèmes, cet emballage, c'est juste pour mettre en avant le fait qu'il y a un lot. Mais il n'est pas utile, en quelque sorte, parce qu'on peut très bien s'en passer. Ça ne va pas du tout altérer le produit.” Même constat pour les pêches qui sont sous plastique alors que la vente en vrac marche parfaitement. Passé le 1er janvier 2022, un décret concernant le suremballage visait les fruits et légumes. “On les a interdits, mais il y a eu une liste qui, pour les lobbies de l'industrie, était trop importante, tandis que les ONG environnementales disaient qu'elle était trop restreinte. Le décret a été attaqué juridiquement et du coup, il a été annulé.”

Des emballages remplis de vide

Beaucoup d’entre nous sont parfois étonnés, en ouvrant un paquet de chips, de constater la proposition démesurée du contenant face au contenu. Ce vide, bien d’autres produits sont concernés. “Sur les chips, et c'est plus peut-être le cas sur d'autres aliments, il y a effectivement une partie de vide qui doit être présente pour ne pas altérer la qualité du produit. Maintenant, est-ce que justement le vide, qui est, je pense, assez important dans le paquet est entièrement utilisé pour ne pas altérer le produit? Ça, c'est la grande question dont on ne connaît pas la réponse.” De nombreuses barquettes contenant de la viande ou du poisson par exemple sont aussi concernés par cette problématique du vide. Pour Marine Bonavita, il faudrait que les utilisateurs réalisent une analyse du cycle de vie des produits afin de savoir si les taux de vide sont réglementaires et s’il n’y aurait pas la possibilité de les réduire.

“Avoir une société zéro déchet, zéro gaspillage est l'objectif à atteindre”

Zero Waste France, une association citoyenne, et Foodwatch, une association de consommateurs, ont décidé, le 26 juin 2023, de mettre en demeure cinq marques d'agroalimentaire pour dénoncer les pratiques de suremballage et de surdimensionnement. Car un produit concentre entre 50 et 70 % de vide. “L'idée, c'est de renvoyer un message en leur disant: ‘On vous donne 30 jours pour, justement, changer vos packagings.’”





D'ici 2025, la loi Agec prévoit : 20 % de réduction des emballages plastiques à usage unique, 100 % de réduction des emballages plastiques inutiles, comme certains blisters, par exemple, une filière de recyclage pour tous les emballages plastiques jetables, et d'ici 2040, les emballages plastiques à usage unique devront être totalement bannis. Pour Marine Bonavita, réduire les emballages et les déchets ménagers permettrait d’aller vers une société zéro déchet, zéro gaspillage, qui est, pour elle, l'objectif à atteindre. “Vouloir les réduire, ce n'est pas utopique, parce que les alternatives existent déjà aujourd'hui ou ont existé. Il faut juste les mettre en place, et surtout les démocratiser. “C'est très important d'avoir toujours en tête la règle des cinq R: refuser, réduire, réemployer, recycler et retour à la terre.”

