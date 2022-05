La fourmi la plus rapide au monde

La fourmi argentée saharienne est la fourmi la plus rapide au monde. Ce petit insecte est capable de parcourir un mètre en l’espace d’une seconde, confirme le “Journal of Experimental Biology”. Pourquoi cette vitesse ? Brut l’explique.

Grâce à sa vitesse, la fourmi argentée saharienne parcourt l’équivalent de 108 fois la longueur de son corps, en une seconde seulement. En réalité, cette vitesse est nécessaire à sa survie. Ainsi, la fourmi argentée saharienne peut partir à la recherche de nourriture et la rapporter vers son nid, sans être brûlée par le soleil du Sahara.

Une question de rythme et de vélocité

Si la fourmi argentée saharienne avance aussi vite, ce n’est pas grâce à ses longues pattes : il s’agit surtout d’une question de rythme et d’agilité. De plus, son corps utilise la chaleur du désert comme une source d’énergie. De fait, en plus d’être la fourmi la plus rapide au monde, la fourmi argentée saharienne est aussi l’un des insectes les plus rapides au sol.