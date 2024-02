La grande explication : ce qui se cache derrière ce projet fou de station de ski en Arabie saoudite

Du ski en plein désert pour les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 : ça paraît hallucinant et pourtant, c'est le défi que s'est lancé l'Arabie saoudite. Et il fait partie d'un projet encore plus important et "zéro carbone"... Cette semaine dans "La grande explication", Lucas a voulu comprendre ce qui se cache derrière ce projet fou et s'il peut vraiment être être respectueux de la nature.