La "Maison Bleue" : une colocation écolo en région parisienne

Région parisienne : des étudiants font une coloc' écologique

Depuis 2015, 14 locataires testent une coloc un peu particulière dans la région parisienne : une coloc écologique. Brut les a suivi dans leur "Maison Bleue".

En région parisienne, 14 jeunes locataires ont décidé de faire de leur maison une colocation un peu particulière : une "coloc écolo". Depuis 2015, ils testent plusieurs solutions écologiques. Cette "coloc écolo" va de la cuisine, à la salle à manger en passant par le jardin. Dans cette colocation, tout est pensé pour consommer moins et mieux, mutualiser et réutiliser.

Pour mettre en place ce type d'initiatives écologiques, les 14 colocataires organisent des "réunions de colocs". "C'est vraiment le moment où l'on se pose, une fois par mois, pour échanger sur tous les sujets de la coloc". explique Clément, 27 ans. Ils ont aussi cherché des pistes pour réduire leur impact énergétique. "Si on est tout seul dans son appartement à devoir appliquer chaque solution, ça prend beaucoup de temps. Là, ce qui est bien, c'est que finalement on se divise un peu ce travail-là." explique Flore, 27 ans. Clément ajoute : "Tout le monde a des expertises différentes et est spécialisé sur un sujet qui les intéresse. Chacun a son sujet qu'il peut apporter pour la coloc et ça c'est précieux."