La méduse-boîte, l'un des animaux les plus craints au monde

Les méduses-boîtes, une menace qui pourrait grandir avec le réchauffement climatique

Voici l'un des animaux les plus craints au monde. On les considère même comme les créatures les plus venimeuses de la planète : les méduses boîtes, une classe d'invertébrés différents des méduses classiques.

Cette réputation est exagérée : il existe plusieurs dizaines d'espèces reconnues, dont certaines ne sont pas dangereuses pour l'homme. Mais plusieurs de ces méduses sont effectivement mortelles, comme la cuboméduse d'Australie. Il s'agit de l'une des espèces de méduse les plus venimeuses au monde, pouvant causer la mort en quelques minutes.

Les différences entre une méduse boîte et une méduse classique : une ombrelle de forme cubique et le fait qu'elle nage et poursuit activement ses proies, plutôt que se laisser dériver. Les méduses boîtes se retrouvent principalement dans le bassin Indo-Pacifique, et particulièrement autour des côtes du nord de l'Australie. Là, leur présence impose des mesures de restriction des baignades en fonction des saisons et des fluctuations de population.