La monnaie Sauvage : payer grâce aux déchets ramassés

"Peut-être que maintenant, les gens verront les déchets d'une autre manière." Payer son demi avec des déchets, c'est le principe de la monnaie Sauvage. Imaginée à Marseille par l'association Sauvage Méditerranée, le projet invite les gens à ramasser des déchets et convertir leur récolte en monnaie écoresponsable, utilisable dans des commerces locaux, variés et engagés. On est allé voir comment ça fonctionne.