La réalité derrière les selfies avec les animaux sauvages

Les yeux et la bouche scotchés, une chaîne autour du coup, ce lionceau de 4 mois était exploité au Liban pour des selfies sur les réseaux sociaux. Une vidéo de l'animal devenue virale a permis de l'identifier. Aujourd'hui, grâce à la police et aux associations, il a été sauvé et transféré dans un sanctuaire en Afrique du Sud, où débute sa nouvelle vie.