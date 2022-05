La Slovénie est un paradis pour les abeilles

Elles traversent une crise sans précédent à l'échelle mondiale. Mais en Slovénie, les abeilles sont considérées comme des reines.

« Si demain les abeilles disparaissaient à l'échelle mondiale, les humains s'éteindraient en 4 ans » alerte Daniela Ambrožič, apicultrice. La Slovénie est un paradis pour les abeilles. Le pays est à l'initiative de la journée mondiale de l'abeille, qui tombe le jour de la naissance du Slovène Anton Janša, père de l'apiculture moderne.

En Slovénie, l'apiculture fait partie du paysage. Ici, on trouve 8 ruches par km2 et 5 apiculteurs pour 1 000 habitants, le plus haut taux en Europe. Les ruches se trouvent jusqu'en ville : Gorazd Trušnovec en possède 50 à travers la capitale, Ljubljana. « Vivant en ville, je manquais d'une connexion avec le rythme de la nature et avec la nature en général. Je pense que l'apiculture est la voie royale pour se connecter à la nature » déclare l’apiculteur Gorazd Trušnovec.

À l'échelle mondiale, les abeilles traversent une crise sans précédent : rien qu'en 2016, les essaims ont diminué de 33 % aux Etats-Unis et de 13 % dans l'Union européenne. En cause : les pesticides, les espèces invasives et le changement climatique. « Le tiers de ce que nous mangeons provient des abeilles. Les abeilles sont donc importantes, même si elles sont petites. Sans les abeilles, il n'y aurait pas autant de nourriture » explique Blaž Ambrožič.

Face à cette crise, la Slovénie veut agir. En plus d'avoir réussi à faire approuver par les Nations unies l'instauration d'une journée mondiale de l’abeille, la Slovénie est également le seul pays européen à avoir protégé son abeille locale, la carniolienne.

La Slovénie est également au cœur des secteurs de l'apithérapie et de l'apitourisme. Les visiteurs peuvent profiter des bienfaits des produits issus de l'apiculture, admirer la peinture sur ruche, une tradition slovène et surtout se sensibiliser à l'importance des abeilles. En 2017, la Slovénie a gagné le National Geographic World Legacy Award pour la protection de son héritage naturel.