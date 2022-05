La technique de chasse des araignées trappe

Pour les attaques-surprises, ces araignées sont des championnes. Leurs parties de chasse sont méticuleusement préparées.

1ère étape : Elles creusent un terrier profond pour se camoufler. Plusieurs espèces complètent cette cachette avec une trappe circulaire construite à partir de soie et de débris naturels. Une fois recouvert, leur terrier est presque invisible.

2ème étape : Elles attendent qu'une proie passe par là. Cela peut être : des petits scarabées, des sauterelles ou encore des grillons…Lorsque les araignées détectent leurs vibrations, elles bondissent hors du terrier. En quelques secondes, elles injectent leur venin et entrainent la proie à l’intérieur pour la dévorer.

Ces "trapdoor spider", "araignées trappes", en français, regroupent en fait de nombreuses espèces d'araignées. On en trouve notamment en Australie, en Asie, en Amérique et dans le sud de l'Europe. Leurs terriers peuvent être de différentes formes et avoir différents mécanismes.Ils servent également de protection face aux prédateurs.

En cas d'attaque, certaines araignées s’accrochent aux parois du tunnel pour maintenir le couvercle fermé.C'est aussi à cet endroit que les femelles pondent. Après quelques mois, les juvéniles partent à leur tour creuser leur propre tunnel.Certaines espèces restent toute leur vie dans le même terrier.