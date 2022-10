La vidéo de "l’invasion de crocodiles sur une plage", un fake ?

Le Pantanal abrite 100 caïmans par km2

"Au Brésil, des crocodiles ont envahi une plage par centaines, voire par milliers, provoquant la panique dans la population". Voici le genre de commentaires qui accompagnent la vidéo virale représentant des milliers de crocodiles au bord de l'eau. Voici ce que la vidéo montrait réellement. Dans la version longue, on voit clairement qu'il s'agit d'une rivière et non pas d'une "plage". Et c'est cohérent avec la voix off qui dit: "Rivière Nabileque, Pantanal, Mato Grosso du Sud." Le Pantanal, c'est la plus grande savane inondée du monde et le Mato Grosso du Sud, c'est un des Etats brésiliens qu'il traverse. Sur d'autres vidéos du même endroit, il n'y a pas de crocodiles mais des millions de yacarés, une espèce de caïmans.

Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le Pantanal abrite 100 caïmans par km2 soit presque autant d'habitants par km2 en France. Comme l'a confirmé à Brut un biologiste brésilien, spécialiste des caïmans, il ne s'agit pas d'une invasion soudaine. Il est très courant que les caïmans yacarés se rassemblent en grand nombre dans un même endroit et c'est particulièrement le cas pendant la saison sèche autour des points d'eau non asséchés en attendant le retour des pluies. Cette partie du Brésil abrite seulement 1% de la population du pays. Le pont de la fin de la vidéo est isolé dans le Pantanal et il est connu pour la présence de caïmans yacarés, qui ont déjà été filmés à plusieurs reprises par des camionneurs qui l'empruntent.