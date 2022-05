Les animaux ont-ils un 6ème sens ?

*Le 6ème sens des animaux : mythe ou réalité ? Brut a posé la question à une docteur-vétérinaire. En partenariat avec L'animal et l’homme. *

Odorat surpuissant, vue perçante, ouïe aiguisée… Et si les animaux avaient un 6ème sens ? « Ça n'est qu'à la fin du 20ème siècle qu'on a commencé à appréhender que l'animal était autre que nous, jusqu’ici, on se disait : “ah, c'est un instinct, c'est un 6ème sens”. Ce qui ne signifie absolument rien » estime Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire. En réalité, beaucoup d'animaux utilisent certains de nos 5 sens, mais dans des amplitudes beaucoup plus larges.

L’odorat

"Les animaux ne ressentent absolument pas les choses comme nous" lance Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire. Le chien, par exemple, a un museau beaucoup plus long qu’un nez humain. Sa truffe possède 200 à 250 fois plus de cellules sensorielles olfactives qu’un nez d’Homme.

D'autre part, le cerveau des chiens est différent : « Il y a une aire olfactive beaucoup plus grande » précise Marie-Claude Bomsel. Les chiens ont aussi un intérêt pour l'odeur que les humains n'ont pas : « Nous, nous sommes des êtres visuels » ajoute Marie-Claude Bomsel. En définitive, c’est pour toutes ces raisons que les chiens ont près de "10 000 à 100 000 fois plus de sens olfactif que nous" assure la docteur-vétérinaire.

La vue

Les Hommes ne voient que dans le spectre visible. Mais certains animaux captent des couleurs que nous ne voyons pas. Beaucoup d'oiseaux voient en ultraviolets par exemple, ce qui leur permet de différencier les couleurs. "Certains rapaces peuvent même voir l'urine de leurs proies, des souris, quand elles sont cachées. Ils voient comme une petite flaque ultraviolette et ils détectent où est l’animal" explique Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire.

L’ouïe

Les humains captent les sons de 20 à 20 000 hertz. "C’est très peu" estime Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire. Mais certains animaux ont un spectre auditif beaucoup plus large. Les éléphants, par exemple, peuvent émettre des infrasons, de 0,2 à 0,3 hertz, qui peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Un éléphant peut ainsi prévenir ses congénères en cas de problème.

À l’inverse, les chauves-souris et les dauphins peuvent émettre des ultrasons de 50 000 à 100 000 hertz. Grâce à cela, ils peuvent analyser leur milieu. "C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour nous, parce que, en fait, c'est une vision à travers le son. Ils peuvent comme ça connaître l'environnement, voir leurs proies, avertir des congénères…" conclut Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire.

Les autres sens que possèdent certains animaux

Certains animaux ne se limitent pas à nos 5 sens. Il y a par exemple le sens électromagnétique, que les humains ne possèdent pas du tout. "La Terre a un noyau ferreux et en tournant, elle crée des ondes électromagnétiques" explique Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire. Les oiseaux migrateurs les ressentent, par exemple.

Il y a aussi le sens électrique, qui concerne les animaux qui produisent de l'électricité. Ce sont souvent des animaux marins, comme le poisson-trompe d’Afrique ou la raie-torpille… Ces espèces animales s’en servent pour tuer leurs proies, comme les raies, ou simplement pour appréhender leur environnement.

Plus étonnant, il y a aussi des animaux capables de détecter les champs électriques. Le requin par exemple peut, en plus de ses autres sens, repérer les champs électriques émis par des poissons, grâce aux ampoules de Lorenzini situées sur sa tête, et ainsi les consommer. "Tous ces sens-là sont issus de l'évolution, il y a une adaptation de l'animal à son milieu, il a eu besoin de certains sens et logiquement, ils se sont développés" conclut Marie-Claude Bomsel, docteur-vétérinaire.