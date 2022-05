Le fennec, plus petit canidé au monde

Il est plus petit que la plupart des chats domestiques et vit dans les déserts africains : c’est le fennec.

Connaissez-vous le fennec ? Ce renard mesure entre 18 et 22 cm de haut et 30 et 40 cm de long, ce qui en fait le plus petit canidé au monde. Il est même plus petit que la plupart des chats domestiques !

Des oreilles de 15 cm

Le fennec vit dans une large zone de déserts africains. Il est parfaitement adapté à son environnement aride. Son pelage dense couleur crème l'isole de la chaleur et s’étend jusqu'à ses pattes pour le protéger du sable brûlant.

Cette adaptation est aussi à l'origine de sa caractéristique la plus connue : ses immenses oreilles. Longues d'environ 15 cm, elles lui servent à dissiper la chaleur afin de réguler sa température corporelle. Cette chaleur est évacuée par le sang, qui circule à travers un système vasculaire dense.

Ces impressionnantes oreilles sont aussi utilises pour la chasse : très sensibles, elles lui permettent d'entendre les mouvements de ses proies, y compris quand elles sont enterrées dans le sable. Oiseaux, reptiles, insectes… le fennec s’attaque à un large type de proies, dès lors que celles-ci sont suffisamment petites pour qu'il les tue. Faute de points d’eau, le fennec s'hydrate en mangeant des feuilles et des racines.

Victime de son apparence trop mignonne

Autre conséquence de son environnement désertique : il chasse la nuit, se réfugiant la journée dans un réseau de terriers qui l'isole de la chaleur. Le fennec est un animal social, vivant dans un groupe allant jusqu'à 10 individus et à la tête duquel se trouve un couple reproducteur et monogame.

Bien qu'il ne soit pas classé comme menacé, le fennec est néanmoins victime de son apparence : c'est un animal populaire au sein du marché noir, étant parfois vendu comme animal domestique.