Le percnoptère d'Égypte, plus petit vautour d'Europe

Le percnoptère d'Égypte, surprenant petit rapace

Son bec fin ne lui permet pas de s'attaquer aux grosses carcasses, contrairement aux autres espèces de vautour. Aujourd’hui, il est classé en danger d'extinction.

Son apparence est éclatante… C’est pourtant un charognard et un rapace féroce. Le percnoptère d'Égypte est une espèce migratrice de vautour qui vit entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Avec une envergure moyenne d'1m68 et une longueur moyenne de 68 cm, c'est le plus petit vautour présent en Europe.

Ses puissants sucs digestifs lui permettent de digérer la viande en putréfaction

Son bec fin ne lui permet pas de s'attaquer aux grosses carcasses, contrairement aux autres espèces de vautour. Il se nourrit donc de petits animaux morts, d'insectes, et même d'excréments. Ses puissants sucs digestifs lui permettent de digérer la viande en putréfaction, qui renferme des substances toxiques pouvant être mortelles pour d'autres animaux.

Classé en danger d'extinction

Il peut cependant enrichir son régime alimentaire, notamment lors de la période de reproduction. Il chasse alors de petits animaux comme des reptiles, des oiseaux ou des rongeurs. Il mange aussi des œufs, qu'il casse en utilisant des pierres comme outils.

Les percnoptères vivent généralement en couple et construisent souvent leurs nids dans des endroits escarpés, comme des falaises ou des gorges. La femelle pond généralement entre un et trois œufs, et les parents veillent ensemble sur les petits jusqu'à leurs 4 mois. Aujourd'hui, le percnoptère d'Égypte est classé en danger d'extinction, sa population ayant fortement décliné ces 30 dernières années.