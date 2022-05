Le Pteromys momonga, l’animal le plus mignon du monde

Aussi appelé écureuil volant nain japonais, il ne vit que sur les îles de Honshū de Kyūshū.

Il a la réputation d'être l'un des animaux les plus mignons au monde, mais chacune de ses caractéristiques est un moyen d'échapper aux prédateurs : c’est l'écureuil volant nain japonais, aussi appelé Pteromys momonga.

Des yeux gigantesques

Animal discret et craintif, il n’est pas menacé et a pu conserver une population stable. Sa petite taille - entre 14 et 20 cm - est un moyen de se faire discret et de fuir rapidement. Sa robe argentée est un camouflage pour qu'il puisse se fondre dans l’écorce des arbres. Quant à ses yeux gigantesques, c’est un moyen de voir la nuit, lorsque les environs sont plus sûrs.

Le jour, il préfère dormir dans son terrier, un simple trou qu'il tapisse de mousse et de feuilles. Il ne quitte presque jamais les arbres, saisissant la nourriture la plus proche de lui et évitant le plus possible de se déplacer.

Si jamais c'est le cas, sont mode de transport est pour le moins original : il peut planer d’arbre en arbre grâce à une membrane de peau appelée patagium, tendue entre et ses poignets et ses chevilles. On ne le trouve qu'au Japon, sur les îles de Kyūshū et Honshū, spécialement dans les forêts de conifères.