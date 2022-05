Le pudu, plus petit cervidé au monde

Le pudu, le plus petit cervidé au monde

Ce n'est pas un cerf nain, mais un animal à part entière. On vous présente le pudu.

Le pudu vit en Amérique du Sud. Il existe deux espèces. Il y a d'abord Pudu mephistophiles, le moins connu. Il vit en Colombie, en Équateur et au Pérou. Il y a ensuite Pudu Puda, le plus présent en captivité. Il vit au Chili et en Argentine.

Un animal extrêmement craintif

Si Pudu Puda peut atteindre jusqu'à 45 cm de haut et peser jusqu'à 13,4 kg, son cousin du nord ne dépasse pas les 35 cm et les 6 kg. Ces animaux sont extrêmement craintifs, on en sait donc peu sur leur mode de vie à l'état sauvage. On sait toutefois qu'ils vivent en solitaire, sauf au moment de la reproduction.

Il n'y a pas de dimorphisme entre mâles et femelles, excepté pour la présence de bois. Réfugiés dans des forêts tempérées, ils profitent de leur petite taille et de la couverture forestière dense pour se cacher de leurs prédateurs, qui vont des cougars aux hiboux. Aujourd'hui, la population du pudu du sud est en déclin. Quant au pudu du nord, il est trop méconnu pour qu'on puisse déterminer un statut.