"Le système de consigne, c'est un vieux principe qu'on a un peu oublié." Servir des plats dans des bocaux qui sont ensuite rendus et réutilisés, c'est le système de consigne d'Uzaje mis à l'honneur par ChangeNow - The world's largest event for the planet. Une méthode à l'ancienne, une solution d'avenir… #ChangeNOW2022