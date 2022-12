Le sauvetage d’une baleine échouée sur une plage en Bretagne

Un véritable “miracle” selon l’association Sea Shepherd

Tout a commencé le lundi 19 septembre lorsque des promeneurs ont découvert le jeune rorqual allongé sur une plage de Ploéven dans le Finistère. L'animal long de 15 mètres était encore en vie lorsqu'il est découvert. Il survit dans quelques centimètres d'eau mais le rorqual a du mal à respirer notamment à cause de son poids. Avec la gravité la baleine risque d'écraser ses organes si elle reste trop longtemps dans cette position. Contactés par les promeneurs, les pompiers et les gendarmes tentent d'abord de tracter le rorqual de 15 tonnes sans succès.

Les autorités permettent alors à l'ONG Sea Shepherd d'intervenir. Leur première action est de poser des draps mouillés sur toute la baleine pour l'hydrater et la soulager. Les bénévoles sont ensuite autorisés à creuser un sillon. Le problème ? Creuser à deux un sillon dans le sable avec de simples pelles prend beaucoup de temps. Au bout de plusieurs heures, des tractopelles sont finalement acheminées sur place. Il faut maintenant attendre la marée haute dont le pic est prévu pour 1h du matin afin que l'eau remonte et permettre au rorqual de partir plus facilement. Finalement après les heures d'effort, la baleine a réussi à repartir dans l'eau vers minuit et demi. Un véritable "miracle" selon l'association Sea Shepherd.