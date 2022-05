Les bouteilles d'eau en plastique : une menace pour l'environnement

L'eau en bouteille : un fléau environnemental ?

Chaque année, un Européen boit en moyenne 117 L d’eau en bouteille soit l’équivalent d’une baignoire.

Pour 1 bouteille produite, 33 cl de pétrole sont nécessaires à la fabrication du plastique. 3 L d’eau sont utilisés pour produire une bouteille d’ un demi-litre.

En Europe, près de 42 % des bouteilles plastiques ne sont pas recyclées. À la place, elles finissent souvent dans les décharges et les océans, où elles mettent entre 100 et 1000 ans à se dégrader.

En 2017, les Européens ont consommé plus de 3 millions de tonnes de bouteilles d’eau. Pourtant, l’eau embouteillée serait 100 à 200 fois plus chère que l’eau du robinet. En moyenne, en France, pour une consommation d’1,5 L par jour, il faut compter 110 € par an pour l'eau de source, 220 € par an pour l'eau minérale, contre 2 € par an pour l’eau du robinet.