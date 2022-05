Les Chocolate Hills, curiosité géologique des Philippines

Les Chocolate Hills, merveille de géologie

Ces grands cônes marron des Philippines s’étendent sur près de 50 km2.

Connaissez-vous les Chocolate Hills ? Derrière ce nom gourmand, on retrouve une curiosité géologique présente aux Philippines. Ces collines de chocolat, en français, sont des butes coniques, brunes pendant la saison sèche. Elles doivent cette couleur à leur végétation. Au total, on compte 1.776 collines de forme quasi identique réparties sur environ 50 km2.

Une dispute entre deux géants

Pour voir ces rochers, il faut se rendre sur l'île de Bohol. Une légende raconte que ces collines ont été formées par une dispute entre deux géants qui se jetaient des blocs de sable et de roche. Pour la science toutefois, l'explication est plus terre à terre : cette formation a une origine marine. Il y a deux millions d’années, la mer était présente. Mais à cause des mouvements des plaques tectoniques, elle s'est retirée, laissant derrière elle des accumulations de corail et de coquillage.

Au fil des siècles, l'érosion, la pluie et le vent ont sculpté ces agglomérats en cône d'une hauteur comprise entre 30 à 50 m.