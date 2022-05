Les chutes Victoria face à une sécheresse record

Lorsque les célèbres chutes Victoria deviennent un simple filet d’eau…

À la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, le plus grand rideau d’eau au monde est désormais presque à sec. En effet, le débit d'eau des chutes Victoria est descendu à son plus bas niveau depuis 1995. Il s’agit de la pire sécheresse connue dans la région depuis près d'un siècle.

Selon Edgar Chagwa, président de la République de Zambie, “ces photos des chutes Victoria sont un rappel brutal de ce que le changement climatique fait à notre environnement et à nos moyens de subsistance”. En effet, le chef d’État considère que les pays en développement comme la Zambie sont les plus touchés par le changement climatique et les moins à même d'en supporter les conséquences. Par ailleurs, les chutes Victoria sont la principale attraction de la région. Leur assèchement inquiète donc particulièrement le secteur du tourisme. Mais pas seulement…

"C'est la plus longue période de sécheresse que nous ayons jamais eu aux chutes Victoria"

En effet, le débit du fleuve Zambèze est 3 fois plus faible qu'en 2018. Cela déstabilise les écosystèmes, mais entraîne également des pénuries d'eau chez les populations locales, ainsi que des coupures de courant dans cette zone où l'énergie hydraulique est très développée. Si cette sécheresse n’est pas directement reliée aux changement climatique, les experts du GIEC confirment que les phénomènes de ce genre sont voués à être plus fréquents et plus intenses dans certaines régions, lorsque rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.