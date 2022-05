Les dernières images chocs de L214 dans un élevage breton

Élevage de porcs dans des conditions déplorables, L214 montre l’enfer d’une ferme XXL

Entassés, malades, inséminés artificiellement, mangés par leur congénères et morts laissés sur le sol… Dans cet élevage porcin en Bretagne, les cochons vivent un enfer. L’association L214 dénonce ces conditions épouvantables avec des images chocs.

La viande de porc est la viande la plus consommée par les habitants de l’hexagone, avec 33 kg par personne et par an. Pour satisfaire cette demande, environ 24 millions de cochons sont abattus chaque année… L214, l’association de défense des animaux, s’est rendue dans un élevage en Bretagne, en septembre 2019. Une fois de plus, des images chocs montrent les conditions de vie des animaux dans les élevages intensifs. Dans cet élevage, 5000 cochons sont entassés dans un lieu sombre et encrassé. Ces cochons vivent enfermés sans jamais avoir accès à l’extérieur, tandis que leur environnement est constitué d'un sol bétonné sur lequel s’entassent leurs déjections.

95 % des cochons élevés en France sont dans ce type d’élevage

Dans cet élevage en Bretagne, certains cochons malades développent des comportements agressifs, suivis d’actes de cannibalisme. Plus de 800 truies reproductrices sont bloquées dans des cages de gestation, en attendant d'être inséminées artificiellement, alors que des dizaines de nouveaux-nés sont laissés morts, sur le béton. Ainsi, L214 a constaté 8 infractions à la législation en vigueur. Parmi ces infractions, il y a la constatation d’une l'hygiène déplorable, l'absence de soin aux animaux blessés, le non-respect du délai de retrait des animaux morts ainsi que des mutilations constatées. Aujourd’hui, 80 % des animaux d'élevages français sont encore élevés de manière intensive.