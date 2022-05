Les "Maldives" de Sibérie ?

En Sibérie, ce lac d’un bleu presque irréel est devenu le paradis des instagrammeurs. Mais la réalité est tout autre…

« Quand on le regarde, c'est beau, on peut entendre les mouettes, c'est rafraîchissant. Mais c'est probablement mieux de ne prendre aucun risque » lance Alyona, photographe. Ce lac sibérien est devenu un lieu privilégié par les instagrammeurs. Mais en réalité, ce n’est même pas un vrai lac… C'est le déversoir d'une centrale électrique voisine. Derrière, ce bleu parfait : des oxydes métalliques et des sels de calcium, entraînant un pH très élevé.

Situé en Sibérie, près de la ville de Novossibirsk, le lieu est surnommé les "Maldives" locales. Pourtant, il sert simplement à évacuer la cendre de charbon que la centrale produit. Pour éviter de relâcher dans l'air ce déchet issu de la combustion, la centrale le mêle à de l'eau dans ce lac artificiel.

Si la centrale insiste sur le fait que l'eau n'est ni toxique ni radioactive, elle met néanmoins les gens en garde. « Ne nagez surtout pas dans ce lac d'évacuation. L'eau qu'il contient est hautement alcaline (…). Le contact de la peau avec cette eau peut provoquer une réaction allergique (…) ! Le fond du lac est boueux ! Sortir seul du réservoir est presque impossible. Par conséquent, nous vous demandons de faire attention à ne pas tomber. C'est le principal danger » prévient un communiqué.

Au cours du seul mois de juin 2019, plus de 1000 publications Instagram du lieu ont été publiées.