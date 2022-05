Les moustiques tigres pourraient envahir Paris ou Chicago

Pourquoi les moustiques tigres pourraient envahir Paris er Chicago

La hausse des températures devraient permettre aux moustiques tigres de coloniser de nouvelles régions comme l'Europe, l'Amérique du nord et l'Asie de l'Est.

Cap vers le nord pour les moustiques ! La hausse des températures devrait permettre à des espèces de moustique tropicales de coloniser de nouvelles régions du monde. Parmi ces moustiques, l'Aedes aegypti et l'Aedes albopictus, plus connu sous le nom de "moustique tigre". Comme l'explique Charlez Tizon, directeur d'Altopictus, le moustique tigre est "très agressif envers l’homme, il peut le suivre dans sa voiture. Donc imaginons, vous en avez chez vous, il va vous suivre, monter dans la voiture tout simplement, vous faites 30km, vous ouvrez la porte, il sort et va coloniser la zone." Cela explique également le déplacement de ces moustiques entre les continents.

Ce changement pourrait avoir de graves conséquences. En effet, ces deux espèces de moustiques tigres sont porteuses de plusieurs maladies graves comme la dengue, le chikungunya, le virus Zika, la fièvre jaune…En se déplaçant vers le nord, les deux espèces pourraient donc amener avec elles ces maladies et pourraient exposer, dans le pire des cas, 1 milliards de personnes suplémentaires d'ici la fin du siècle.

D'ici 2050, les moustiques tigres pourraient atteindre des grandes villes comme Paris, Chicago ou Shanghai. Et d'ici 2080, ils pourraient au contraire, avoir déserté des régions devenues trop chaudes comme la Centrafrique. En France, les moustiques tigres ont déjà colonisés plusieurs régions comme la vallée du Rhône, la Bourgogne et la Franche-Comté. Entre le 1er mai et le 30 novembre 2018, 8 cas de dengue contractées dans l'hexagone ont été recensés.