Les pieuvres maîtrisent l'art de la fuite

Les pieuvres, professionnelles de l’évasion

Les pieuvres sont dotées de tissus élastiques et d’organes, malléables à volonté, ce qui lui permet de se faufiler à peu près partout. Un mode de défense implacable contre les prédateurs.

Parmi les modes de défense que la pieuvre possède, le plus commun est la fuite. Pour cela, elle peut s’infiltrer dans des trous beaucoup plus petits qu'elle. En effet, à l'exception de son bec, chaque élément de son anatomie est composé de tissus mous et élastiques. Même ses organes sont malléables à volonté !

En théorie, les pieuvres peuvent donc s'insérer dans n'importe quel passage plus large que leur bec. Même les espèces les plus larges peuvent entièrement passer par un trou de 2,5 cm de diamètre.