Les selles de ces animaux jouent un rôle essentiel pour la vie sur Terre

Les selles de l'hippopotame jouent un rôle crucial !

Même si elles sont toxiques pour quelques espèces, voire fatales pour certain poissons à cause de leur forte teneur en ammoniac et sulfure d'hydrogène, les selles de l'hippopotame sont extrêmement importantes pour la vie sur Terre.

Production des diatomées et photosynthèse

Elles participent en effet à la production des diatomées, des micros-algues qui jouent un rôle essentiel dans l’écosystème marin. D'abord, elles aident à former la base de la chaîne alimentaire en nourrissant de petits animaux comme les moules, les crabes et les escargots. Ceux-ci nourrissent ensuite les plus gros animaux, comme les loutres et les tortues.

Ces selles ont par ailleurs un rôle essentiel dans la photosynthèse, puisqu'elles transforment l'énergie lumineuse en oxygène. Ces diatomées sont ainsi à l’origine de 20 % de la production d'oxygène sur Terre. Cependant, l'hippopotame est classé espèce vulnérable par l'IUCN. Une chute de sa population constituerait donc une réelle menace pour le maintien des écosystèmes.