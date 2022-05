Micronutris est la première ferme d'insectes comestibles de France

À la découverte de la première ferme d'insectes comestibles de France

La ferme Micronutris élève des animaux plutôt inhabituels : des grillons et ténébrions, destinés à l'alimentation humaine. Voici le projet de Micronutris, la première ferme d'élevage d'insectes comestibles de France.

Fondée en 2011 par Cédric Auriol, Micronutris, la première fermes d’élevage d’insectes comestibles en France en produit 25 tonnes par an. Dans les bacs qui voient les grillons grandir, tout un écosystème a été recréé. Celui-ci permis aux grillons, destiné à l’alimentation humaine, de se développer de la manière la plus saine possible. Chez Micronutris, les insectes sont nourris avec une alimentation 100 % issue de l'agriculture biologique.

Près de 40 000 grillons vivent dans chaque bac. Cela représente, en équivalent protéique, « 1000 portions de viande » assure Cédric Auriol, fondateur de Micronutris. Les protéines d'insectes contiennent tous les acides aminés essentiels. En plus, leur production a un impact extrêmement faible sur l'environnement. Ils prennent moins de place et « un élevage d'insectes rejette 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'un élevage de viande classique » déclare Cédric Auriol, fondateur de Micronutris. Par ailleurs, leur production nécessite également 50 fois moins d’eau qu’un élevage de viande.

2 milliards d’humains mangent déjà des insectes

Les ténébrions mettent 10 semaines pour arriver à maturité. Il faut compter 6 semaines pour les grillons. Les insectes sont ensuite ébouillantés puis déshydratés, avant d'être transformés : « on peut les utiliser tels quels, comme ingrédients » ou les broyer, afin d’obtenir une poudre « utilisée dans des aliments plus nutritionnels, comme, par exemple, des pâtes qui, grâce à la poudre d’insectes, vont contenir 20% de protéines » précise Cédric Auriol, fondateur de Micronutris.

Les insectes peuvent en fait être consommés sous diverses formes : pâtes, apéritifs, chocolats, barres énergétiques riches en protéines et minéraux… Le but de Micronutris est en effet « de proposer des produits gourmands et gourmets aux consommateurs occidentaux qui ont peu l'habitude de manger des insectes. Mais il y a déjà 2 milliards d'êtres humains qui mangent des insectes un petit peu partout autour du monde » conclut Cédric Auriol, fondateur de Micronutris.