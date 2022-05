New York : une nouvelle loi pour le climat

La ville de New York adopte des lois pour limiter l'impact climatique de la ville

La ville de New York vient d'adopter un ensemble de lois ambitieuses pour limiter son impact climatique.

Pour réduire son impact climatique, la ville de New York vient d'adopter un ensemble de nouvelles lois : le Climate Mobilization Act, une version municipale du Green New Deal. Selon un conseiller municipal de la ville de New York, il s'agit du plus important effort de réduction de carbone jamais proposé par une ville.

Au coeur du projet de la ville de New York pour réduire son impact climatique, la performance energétique des bâtiments. Les 50 000 plus gros immeubles de la ville de New York devront ainsi réduire leurs émissions de 40 % d'ici 2030 et de 80 % d'ici 2050. À New York, les immeubles sont responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre.

Le Climate Mobilization Act pour réduire l'impact climatique de la ville de New York s'inscrit dans la mouvance du Green New Deal, un ensemble de lois qui mêlent transition écologique et justice sociale. Plusieurs élus démocrates tentent de faire adopter ces lois et ce programme national, parmi lesquels la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.