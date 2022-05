ØsterGRO, un rooftop pas comme les autres

Sur le toit de cet immeuble danois, on trouve un restaurant gastronomique et une véritable petite ferme qui alimente les habitants du quartier. Brut nature s'est rendu à Copenhague pour découvrir ce lieu hors du commun.

ØsterGRO est une ferme et un restaurant gastronomique, installés sur un toit à l'est de Copenhague. Sur ce toit, 600 m2 de cultures alimentent le restaurant gastronomique et les habitants du quartier. Fenouil, salades, ail, cumin, fraises, tomates… On y trouve aussi des poules, deux lapins, ainsi que des ruches, « pour la pollinisation et pour le miel » explique Kristian Skaarup, cofondateur de ØsterGRO.

Avec ces trois ruches, qui accueillent environ 50 000 abeilles chacune, Kristian Skaarup aimerait aussi que les clients aient mieux conscience du rôle des abeilles : « Elles ne font rien de mal, elles veulent juste butiner les fleurs. Ce sont les guêpes qui vont sur votre Coca-Cola quand vous êtes assis en train de boire et manger » assure Kristian Skaarup, cofondateur de ØsterGRO.

« Je crois qu'il est important de comprendre comment l’agriculture et la nature fonctionnent. Nous devons prendre soin des abeilles sauvages ainsi que des abeilles domestiques, car elles ont un rôle essentiel. Et je pense que si vous comprenez mieux l'agriculture, alors vous apprécierez mieux la nourriture qui en résulte » estime Kristian Skaarup, cofondateur de ØsterGRO.

ØsterGRO gère aussi une AMAP, une Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elle compte 40 membres qui bénéficient de la nourriture que ØsterGRO fait pousser. Chaque semaine, le mercredi, ils viennent à ØsterGRO récupérer leur récolte.

« L'agriculture urbaine n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Le but est de montrer aux citoyens de Copenhague que ce qui se passe dans les zones rurales est en fait très important. Et on doit s'en rendre compte, respecter davantage les produits et acheter plus local et de saison » conclut Kristian Skaarup, cofondateur de ØsterGRO.