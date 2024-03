Pas une auto, pas un vélo : Michel présente son véloto

"La question de la mobilité peu énergivore, elle se pose plus en campagne qu'en ville." Alors Michel, 67 ans, a eu une idée. Il a pris le meilleur de l'auto et le meilleur du vélo pour les combiner. Ça donne un prototype hybride un peu fou mais qui tient la route : le véloto. On est allé le tester avec lui sur les routes de l'Aveyron.