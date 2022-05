Plastique : voici les entreprises les plus polluantes au monde

Quelles entreprises engendrent le plus de pollution plastique ?

En septembre 2019, le mouvement Break Free From Plastic a voulu savoir quelles entreprises produisaient le plus de déchets plastiques. Pour y parvenir, ils ont mené 484 opérations de ramassage de déchets dans 51 pays à travers le monde.

En ramassant les déchets plastiques, le mouvement Break Free From Plastic a relevé les marques des 476 000 objets collectés. Parmi les marques retrouvées sont apparues le plus souvent : PepsiCo, Nestlé et enfin Coca-Cola. Pour cette dernière, plus de 11 700 déchets plastiques ont été retrouvé dans 37 pays. Selon Abigail Aguilar, responsable de la campagne Greenpeace en Asie, les entreprises telles que Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo continuent d’impacter l’environnement “car ils continuent malheureusement de s’appuyer sur des fausses solutions”.

Déchets plastiques : quelles alternatives écologiques ?

Autrement dit, remplacer le plastique par du papier ou encore des bioplastiques n’est pas une solution. Le mouvement Break Free From Plastic demande à ces entreprises de réduire les quantités de plastique qu’elles utilisent, en se tournant, notamment, vers des emballages réutilisables. Selon un rapport du WWF paru en mars 2019, 100 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans la nature, chaque année.