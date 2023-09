Pourquoi des pays dessalent l'eau de mer… et pourquoi c'est très inquiétant

LA GRANDE EXPLICATION. Face au manque d'eau, pourquoi ne pas transformer l'eau de mer en eau potable ? Beaucoup de pays le font déjà, dont la France, et certains même à très grande échelle. Mais en plus d'être des gouffres énergétiques, les technologies utilisées sont un désastre pour la vie marine. Pour Brut, Lucas s'est demandé pourquoi de plus en plus de pays dessalent l'eau de mer et pourquoi ces procédés sont un danger pour la planète…