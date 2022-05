Pourquoi faire pousser ses plantes en musique

La musique pour les plantes : on ne sait pas si ça marche

Pour ses défenseurs, ce procédé musical est une alternative aux pesticides. Mais en l'absence d'études sérieuses, il n'a jamais été validé scientifiquement.

Utiliser de la musique pour faire pousser les plantes ? L'idée peut paraître invraisemblable, et pourtant… En Allemagne, en Afrique du Sud ou en France, des agriculteurs diffusent des mélodies dans leurs plantations.

Une université française étudie l'impact de la musique sur les petits pois

Angélique Delahaye, maraîchère, est adepte de cette méthode : « On a mis la séquence pour l'activation de croissance, et on a gagné une semaine de récoltes supplémentaires. » Selon cette théorie, les vibrations sonores stimulent les acides aminés des plantes, leur permettant de grandir, de mieux résister à la chaleur et d'être moins sensibles aux maladies.

Pour ses défenseurs, ce procédé musical est une alternative aux pesticides. Mais en l'absence d'études sérieuses, il n'a jamais été validé scientifiquement. Pour vérifier cette hypothèse, une université française étudie l'impact de la musique sur les petits pois. Les résultats n'ont pas encore été publiés.