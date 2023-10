Pourquoi les castors reviennent… et qu'est-ce que ça change pour nous ?

LA GRANDE EXPLICATION — Il était au bord de l'extinction, il ne restait qu'entre 20 et 50 individus et pourtant depuis quelques décennies le castor effectue un retour spectaculaire en France. Alors, qu'est-ce qui explique ce retour et pourquoi il pourrait devenir un précieux allié pour nous ?