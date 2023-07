Pourquoi les gens abandonnent leurs animaux ?

Juste avant les vacances d’été, “à partir du mois de mai, on a un pic d'abandons, côté chats et chiens. Si vous voyez un animal seul, la première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions pour savoir s'il est errant ou pas” explique Julie qui travaille au refuge SPA de Gennevilliers. La jeune femme ajoute précise : “Pour les chiens, par exemple, ça va être assez rapide. En général, on regarde autour s'il n'y a pas un propriétaire. S'il n'y a personne, il y a de grandes chances qu'il soit perdu ou abandonné, malheureusement”.

“Pour les chats, c'est un peu plus compliqué, parce que dans les zones pavillonnaires, il y a pas mal de chats qui se promènent, mais qui appartiennent à des gens et qui ont une maison”. Julie recommande aussi de vérifier l’état général du chat : s’il est blessé ou maigre, il sera plus probable que cela soit un chat perdu ou abandonné. Également, l’endroit peut apporter des éléments d’explication : si vous croisez un chat dans le métro, il y a de fortes chances qu’il soit perdu ou abandonné.

Tenter de s’approcher de l’animal s’il l’accepte

Une fois l’animal repéré, vous pouvez vérifier s’il se laisse approcher s’il n’a pas de collier ou de médaille. Si en a, Julie conseille d’amener l’animal chez le vétérinaire “pour que le vétérinaire voie s'il n'a pas une puce ou un tatouage, et qu'il contacte le propriétaire. Il faut savoir que c'est complètement gratuit. Après, dans tous les cas, si le vétérinaire n'arrive pas à contacter le propriétaire, il va falloir qu'il passe par la fourrière, la fourrière animale, qui a un contrat avec la commune où l'animal a été trouvé.”

S’il n’est pas possible de s’approcher de l’animal, “l'idéal, c'est de garder un œil sur lui et de contacter tout de suite la police ou la mairie pour que la fourrière soit prévenue et qu'elle se déplace directement à l'adresse indiquée. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est d'essayer de le mettre en sécurité quelque part comme dans le jardin d’un particulier qui serait d'accord pour le laisser entrer”.





Où déposer un animal trouvé ?

En tant que particulier, il n’est pas possible d’appeler directement la fourrière ni une association type SPA. Il faut obligatoirement passer par la police ou la mairie, qui eux ensuite, vont appeler la fourrière. La fourrière va se déplacer, récupérer l'animal et le garder pendant huit jours ouvrés. “S'il n'y a pas de propriétaire qui se manifeste, on considère que l'animal est abandonné, et donc là, elle a la possibilité de le proposer aux refuges ou associations.” Pensez également à regarder les annonces sur les réseaux sociaux, comme la page Pet Alert sur Facebook. Il est aussi possible de poster une annonce avec la photo de l’animal trouvé.

Comment adopter un animal abandonné ?

“Si on a un coup de cœur pour un animal qu'on a trouvé et qu'on aimerait bien garder, il faut quand même que l'animal fasse son délai légal en fourrière, parce qu’on ne sait jamais. Il appartient quand même peut-être à quelqu'un” explique Julie, du refuge SPA de Gennevilliers. “Donc la priorité, c'est de s'assurer qu'il ne soit pas recherché. Et dans ce cas-là, quand il est amené au commissariat, vous pouvez laisser vos coordonnées en expliquant que vous aimeriez bien l'adopter une fois que le délai est fini, si jamais il n'est pas récupéré. Quand l'animal en question est transféré en refuge ou en association, il arrive avec un dossier, et dans ce dossier-là, on va avoir un adoptant potentiel à contacter”.





Que cela soit un chien, un chat ou autre, lorsque vous trouvez un animal qui semble abandonné, la première chose à faire si cela est possible est de procéder à la vérification et à l'identification de l'animal, par le biais d'un collier par exemple. S'il n'est pas possible de vous approcher de l'animal de compagnie, qui semble montrer des signes de maltraitance de la part de ses anciens propriétaires, il est essentiel de privilégier la protection en gardant ses distances. Vous pouvez appeler la police ou la mairie pour signaler l'animal et fournir toutes les informations nécessaires à ces services publics afin que ces derniers viennent chercher l'animal domestique victime d'abandon.