Randonnée : la Grande Traversée du Jura

À la découverte de la Grande Traversée du Jura

On peut l'arpenter à pied, à cheval, à VTT et à vélo.

Connaissez-vous la GTJ, la Grande Traversée du Jura ? Cette randonnée itinérante se pratique en été comme en hiver. En période de neige, elle permet de découvrir les montagnes du Jura à ski de fond, à ski de randonnée ou en raquettes. Le reste de l'année, on peut l'arpenter à pied, à cheval, à VTT ou à vélo.

Entre 16 et 21 jours pour parcourir la GTJ en entier

Dans l'est de la France, elle nous emmène dans un environnement préservé. En fonction du mode de déplacement choisi, sept tracés possèdent un balisage spécifique et diffèrent notamment par leur longueur : 400 km à pied, 425 km à VTT ou 180 km pour le ski de fond, l'un des plus grands parcours d'Europe.

Longeant par endroits la frontière suisse, ces sentiers offrent une alternance de forêts, de crêtes, de villages et de sites historiques comme le Château de Joux, et de cours d'eau, notamment au saut du Doubs. Côté pratique, plusieurs étapes de la GTJ sont accessibles en train et plus d'une centaine d'hébergements ponctuent les parcours. À pied, comptez entre 16 et 21 jours pour parcourir la GTJ en entier.